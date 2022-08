Sentite Vucinic: “La Juve ha il miglior mediano del mondo”

Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Si parla di Vlahovic e di Pogba.

Intervista Vucinic

Vlahovic continua a faticare.

«I conti si fanno a fine stagione. La Juve ha speso tanto per comprarlo, il prezzo dimostra il valore del giocatore. Dusan si impegna e si muove come un big. In più i bianconeri hanno preso Kostic e Di Maria: grandi calciatori e tanti assist nelle gambe. Vlahovic ne potrà approfittare».

Quanto potrà incidere Pogba, una volta rientrato?

«È un grande acquisto. Già nella prima esperienza alla Juve, si intravedevano le sue doti da leader. Ora è cresciuto, è il miglior centrocampista del mondo»