Sentite Zakaria: “Juve? Non parlavo con Allegri”

L’ultimo a lasciare la Juventus nel mercato estivo, Denis Zakaria, rompe il silenzio. E lo fa, in un’intervista al quotidiano svizzero Blick.

Intervista Zakaria

«Penso che mi troverò meglio in Inghilterra che a Torino, anche se non volevo andare via. Forse lo stile di gioco della Juve non faceva per me, la squadra era molto bassa e non avevo molto spazio per correre come piace a me. Con l’organico che ha, la Juve in Italia dovrebbe vincere sempre 3-0. Allegri ha ottenuto grandi risultati in passato, ma non parlavamo molto tra noi»