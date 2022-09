Zazzaroni: “La Juve ha fatto un mercato orrendo”￼

Ospite di Pressing negli studi Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha definito orrendo il mercato fatto dalla Juventus nella sessione estiva.

Intervista Zazzaroni

“Chi ha fatto un buon mercato oggi è davanti e sono il Napoli e il Milan. Chi ha fatto un mercato orrendo è lì dietro e il mercato della Juve è orrendo e l’ho detto dal primo giorno. Ho scritto mille volte che è peggiore di quello dello scorso anno, poi a parte gli infortuni e tutti il resto. Paredes a Monza? Ha fatto ridere, è stato agghiacciante e anche gli altri giocatori non sono in condizione. Se avesse vinto con la Salernitana 3-2 la Juventus avrebbe avuto Milik, Cuadrado e l’allenatore in panchina in una squadra che in questo momento è molto spaventata”