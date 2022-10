Sentite Zazzaroni: “Juventus? Gioco piatto, un fallimento”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parlando della Juventus.

“Ho trovato impressionante l’atteggiamento di alcuni giornali nei confronti del Napoli. Si è data più rilevanza all’Inter che ha pareggiato col Barcellona che ai 17 gol degli azzurri, mai capitato per le italiane in Champions. Spalletti? Ho visto una squadra molto consapevole. Bisogna far bene fino alla sosta per ripartire altrettanto bene. Juventus con encefalogramma piatto? Di piatto c’è il gioco. Dopo 9-10 campionati di fila e succede esattamente l’opposto, si parla di un fallimento verticale. Va oltre gli errori che hanno commesso con Sarri”