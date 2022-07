Sentite Zoff: “La Juve con lui ha aggiunto potenza”

L’ex portiere dell’Italia Dino Zoff ha rilasciato alcune battute alla Gazzetta dello Sport.

Zoff sulla Juventus

«L’Inter non aveva tanto bisogno di rinforzarsi e con Lukaku direi che è già a posto e competitiva, anche in Europa. La Juve con Pogba ha aggiunto potenza ed esperienza e

vedremo come cresce Vlahovic. Ma attenti al Milan: ha vinto quasi a sorpresa, aveva sostanza ed è ancora in crescita».

«Lotteranno i soliti noti per il titolo di cannoniere, ma al di là di Lukaku e Vlahovic occhio a Immobile, che ha una continuità impressionante»