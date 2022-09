Domenico Marocchino, ex ala della Juventus, parla a Radio Bianconera del 3-5-2 possibile per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Problema Juve 3-5-2

“Il 3-5-2 con un giocatore come Milik può divenire anche 4-4-1-1. Le squadre devono essere costruite in funzione di una fase offensiva. Centrocampo? La sostanziale problematica è che le mezze ali della Juventus fanno pochi gol in fase realizzativa. Una grande squadra non può prescindere dall’avere dei centrocampisti che portano un po’ di gol”