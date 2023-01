“Juve a -10 dal Napoli? Rispondo così”, sentite Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il 5-1 rimediato contro il Napoli.

Conferenza stampa Allegri

Si aspettava di essere a -10 dal Napoli a questo punto?

“Siamo una squadra con molti giovani. Abbiamo molti giocatori fuori, il Napoli sta viaggiando a 47 punti. In questo momento è più forte delle altre, poi magari tra due mesi cambieranno le cose. Nel calcio quello che vale oggi, non vale domani. Loro hanno il vento in poppa, tra due mesi magari cambia…”