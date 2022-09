Juve al lavoro, due bianconeri puntano al rientro

Oggi la Juventus ha ricominciato ad allenarsi, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri, a Vinovo, fino a qualche anno fa quartier generale dei bianconeri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve al lavoro a Vinovo

I pochi rimasti a Torino si sono allenati insieme ai ragazzi dell’Under 23. Il tecnico ha lavorato principalmente sulla parte atletica. La Juventus riprenderà domenica 2 ottobre all’Allianz Stadium (ore 20.45) contro il Bologna e per quell’occasione Allegri spera di recuperare Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, tutti e tre rimasti in Italia per curarsi.