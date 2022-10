La Juve è al bivio del suo futuro? Rischio fallimento

La Juve è al bivio della stagione e forse del suo futuro. Sarebbe il quarto fallimento nelle ultime cinque stagioni dopo gli esoneri dello stesso Allegri, Sarri e Pirlo. Un ritmo insostenibile, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Rischio fallimento Juve

Il ko con il Milan l’ha precipitata a -10 dal Napoli in campionato. Ora qui in Israele la Champions può diventare un rimpianto. Scudetto lontano, Europa in bilico e la prospettiva di restare fuori dalle prossime coppe. In Champions saranno tutte finali: Maccabi, Benfica, infine Psg. Se ne esce vincendo sempre.