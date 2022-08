Juve, Bremer diviso tra Italia e Brasile: il motivo

Futuro azzurro per Bremer? L’eventualità è tutt’altro che da escludere ed è tornata d’attualità dopo che le telecamere hanno catturato un breve labiale di Roberto Mancini durante Juventus-Roma. «Bremer? Lo so, lo so…». Ne parla Il Corriere dello Sport.

Bremer tra Italia e Brasile

Pochi secondi in tutto, sufficienti però per far scatenare i tifosi sui social proprio sulla possibilità che il difensore brasiliano venga convocato in Nazionale. Può accadere realmente? Sì, la moglie ha origini venete e ha già avviato l’iter per ottenere la cittadinanza italiana. Non appena la consorte l’avrà ottenuta, pure lui presenterà domanda.