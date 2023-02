C’è un giochino stucchevole su Pogba, ecco qual è

Il rientro di Paul Pogba slitta ancora, il nuovo orizzonte si chiama Nantes, con la sfida di andata dello spareggio di Europa League fissata per giovedì. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Giochino stucchevole su Pogba

L’unica volta che ha vestito la maglia bianconera è stata nell’amichevole con il Chivas in America a luglio. La scelta iniziale di non operarsi, il dietrofront a settembre, il Mondiale saltato e i continui problemi muscolari successivi. Ecco perché il giochino di fissare una data per il suo rientro è diventato quasi stucchevole. La Juve aspetta fiduciosa.