Primo discorso del dg Juve Scanavino, ecco cosa ha detto

Prima il discorso a squadra e staff, poi Juventus-Rijeka seguita in tribuna accanto al d.s Federico Cherubini. L’avventura di Maurizio Scanavino in bianconero ieri ha vissuto una tappa importante, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juve, discorso del dg Scanavino

L’uomo di fiducia di John Elkann, scelto dalla proprietà per la ripartenza del club, ha incontrato per la prima volta la squadra. E a Szczesny e compagni ha inviato un messaggio sintetico, ma forte. Messaggio svelato prima da Allegri e poi da Federico Gatti: «Scanavino ha parlato a squadra e staff, dicendo poche parole ma giuste: la Juventus è sempre la Juventus, i programmi non cambieranno mai. E gli obiettivi saranno sempre massimali».