La Juve di Allegri è tornata alla sua maniera, ecco come

Quinta vittoria consecutiva in campionato senza subire reti. La Juve di Allegri è tornata alla sua maniera. Vincere senza entusiasmare, almeno ieri a Verona è andata così. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La Juve di Allegri è tornata

Vincere l’unica cosa che conta, come da motto della casa. Così la Juve ha scavalcato Roma, Atalanta e Inter in un colpo solo e si è issata al quarto posto in solitudine. Una Juve di nuovo da Champions, i risultati dicono questo, ma il gioco non è in linea con l’innegabile risalita di classifica, e del resto nella Champions League in corso la Juventus ha figurato come comparsa.