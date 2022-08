“Juve vera solo con Pogba e Di Maria”, attacco ai bianconeri ￼

La Juventus deve fare meglio anche con le assenze di Di Maria e Pogba, e il primo tempo con la Roma è un punto di partenza. Pure il secondo, se vogliamo, dove non ha giocato sullo stesso livello (soprattutto davanti), ma, gol a parte, ha tremato molto meno che in passato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Attacco alla Juve senza Pogba e Di Maria

Molte critiche per Max Allegri, ma gli mancano i tre acquisti più importanti per il 2022-23, Federico Chiesa il lungo-degente, Paul Pogba e Angel Di Maria gli infortunati recenti. A parte quello di Chiesa, il vuoto lasciato da Pogba e Di Maria è particolarmente rilevante.

Sono loro due i due principali rinforzi per la Juventus di Allegri anno sociale 2022-23. Tutti gli altri giocatori sono riempitivi o correzioni. Pogba e Di Maria rappresentano il vero nuovo motore della ripresa juventina. I ritorni sono fondamentali per capire se la contro-riforma juventina ha la giusta consistenza moral-calcistica.