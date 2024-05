Juve, ecco quanto vale il terzo posto in classifica: il premio 

Bologna-Juventus 3-3, finisce così la gara del Dall’Ara che oltre alla sfida col futuro allenatore bianconero – Thiago Motta – rappresentava anche un mero scontro diretto per il terzo posto. Una posizione che un tempo la Vecchia Signora occupata indisturbata, serena, dopo aver perso il treno scudetto. Poi è arrivato il crollo verticale, i mancati risultati e anche diverse sconfitte, che hanno portato i bianconeri a rischiare anche la stessa qualificazione in Champions League a in certo punto.

Per fortuna, seppur a fatica, tale scenario è stato definitivamente allontanato con una matematica qualificazione raggiunta non da ieri. Pur finendo al quinto posto eventuale data l’Atalanta che incalza e che con una gara in meno potrebbe anche scavalcare sia la formazione di Paolo Montero che gli stessi emiliani, la Juventus deve provare comunque a centrare il terzo posto. E questo significa che dovrà battere il Monza nel prossimo weekend per l’ultimo match della stagione e sperare nei passi falsi altrui.

Juve, quanto vale il terzo posto in Serie A

Dovrà sperare che Atalanta-Torino finisca con una non vittoria dei bergamaschi su assist dei cugini granata magari ingolositi e carichi per una possibile qualificazione in Conference League e che Alberto Gilardino anche aiuti indirettamente considerando Genoa-Bologna che potrebbe fermare i rossoblu. Ci sarebbe poi da aspettare Fiorentina-Atalanta del 2 giugno per il famoso recupero nel giorno delle tragedia di Joe Barone e immaginare sempre che arrivi una buona notizia dal Franchi.

Insomma lo scenario non è proprio semplicissimo perché la Juventus non ha il destino nelle proprie mani ma nemmeno così inverosimile. Il terzo posto è un obiettivo importante non solo per la faccia, ma anche per le casse: come riporta il Corriere Torino di oggi, il mancato assalto all’ultimo gradino del podio costerebbe circa 2.4 milioni di euro come premio dalla Lega. Pochi ma non da buttare. Soprattutto con Cristiano Giuntoli che ora, oltre a rendere la Juve competitiva, avrà anche il compito di renderla sostenibile.