“Juve fa punti per evitare la B, merita penalità”, frasi choc

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, puntando il dito contro la Juve.

Frasi choc contro la Juve

«Venerdì contro la Juve spero che il Napoli sia razionale, lucido, i calcoli li lascia nello spogliatoio una volta entrato in campo. Ma non deve prendere d’assalto la Juve, anche Spalletti deve essere strategico, cambiare posizione o modificare la formazione se si aprissero alcune falle in campo come capitato contro l’Inter. La Juventus? Sta pensando a fare più punti possibile: provocatoriamente dico che li sta facendo per evitare la retrocessione, perchè in questa stagione dovrebbe o potrebbe avere una pesante penalizzazione. In generale il suo obiettivo è raccogliere tanti punti per evitare zone pericolose o lontane dalle qualificazioni europee»

