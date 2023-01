Juve, Ferrero annuncia: “Ci difenderemo in ogni sede”

Il presidente Gianluca Ferrero, a margine dell’assemblea degli azionisti della Juventus, ha voluto fare un saluto alla stampa. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Juve, parla il presidente Ferrero

“Ho assunto oggi l’incarico di Presidente della Juventus con grande emozione e orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica un pensiero forte va a tutti i Presidenti che mi hanno preceduto. In particolare Andrea Agnelli che ha voluto regalarmi questa bellissima maglio e spero di essere all’altezza. Un primo pensiero va ai tifosi che sono sempre stati la forza e il cuore di questa squadra. Ho avuto modo di incontrare alcuni di loro e mi sono apparsi smarriti, dubbiosi e timorosi sul futuro di questa società. Voglio essere molto chiaro proprio con loro: ho assunto questo ruolo con l’idea di dare il massimo impegno per questa squadra. Insieme al CdA lavoreremo per costruire un futuro all’altezza del passato glorioso di questa società e che l’ha fatta diventare la più forte società italiana. Quando parlo di Juventus parlo di chi lavora dentro e fuori dal campo. Nei prossimo mesi ci aspettano delle sfide per le quali riteniamo di avere l’esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti: quella penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, rigore ma anche pacatezza senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo tutti colori che saranno chiamati a giudicarci, ma chiediamo lo stesso rispetto per noi”