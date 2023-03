Juve-Friburgo, Allegri ha due dubbi: ecco quali

La Juventus di Allegri, archiviata la sconfitta di Roma, si tuffa sull’Europa League. Domani all’Allianz Stadium, che sarà esaurito come contro il Nantes, arriva il Friburgo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve-Friburgo, Allegri ha due dubbi

Per l’andata degli ottavi (il ritorno il 16 marzo in Germania) Massimiliano Allegri capirà nelle prossime ore se potrà contare su almeno uno tra Mattia De Sciglio (neanche convocato a Roma per un affaticamento) e Alex Sandro, che all’Olimpico ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare.