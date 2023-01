“Juve? Hanno fatto una cosa poco carina”, l’accusa

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport, parlando della Juve.

Intervista De Paola Juve

“Sentenza Juventus? L’istanza di revoca ha un tempo di 30 giorni, si è molto discusso su da quando dovessero partire. Ciò che trovo poco carino è che la difesa della Juve non dice di non essere colpevole, ma ammette che lo sono anche gli altri. C’è un ragionamento macro che appartiene a Napoli ed il Nord che si ricongiunge a quanto detto De Giovanni sul non poter mischiare pere con mele per quanto riguarda i reati, però non si può criticare una società come la Juventus sul ‘così fan tutti’. Il problema plusvalenze è comune al sistema calcio italiano, la Juventus è stata incolpata come sistema interno, ci sono delle intercettazioni palesi e chiare”