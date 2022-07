Juve in America, ma quanti assenti! La lista

Dopo 10 giorni di preparazione alla Continassa, capitan Bonucci e compagni partiranno oggi per lo Juventus Summer Tour 2022, destinazione Stati Uniti. Non tutti i bianconeri però saliranno sul volo per l’America, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juve in America, ma non tutti

Rabiot ieri ha annunciato la sua assenza con un post social: «In accordo con il club e per motivi personali, resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica». Allegri dovrà poi fare a meno di Arthur e di Aaron Ramsey, ormai vicino alla risoluzione di contratto. Out anche Mattia De Sciglio. Non ci saranno, infine, come previsto, gli infortunati Chiesa e Kaio Jorge.