A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista, parlando della Juve.

“Juve? Inaccettabile ciò che è successo”, la difesa

“Il -15 alla Juventus e qualche passo indietro? Difficile dirlo. So che quelle motivazioni in alcuni passaggi presentano delle evidenti criticità, ma starà al Collegio di Garanzia valutare tutto. Di certo aspetteremo e vedremo, anche perché bisognerà vedere il coinvolgimento delle altre squadre. Non è accettabile, di base, che la Giustizia Sportiva abbia deciso tutto in 7 ore, trattandosi di questioni così delicate e sul tavolo c’era un’inchiesta di 14mila pagine. E’ tempo di fare riforma totale della Giustizia Sportiva, il nostro calcio non può permettersi un sistema che prende con tale leggerezza certe decisioni. Poi la Juve pagherà per quello che deve pagare”