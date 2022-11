Juve-Inter, Allegri ha già annunciato tre rientri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha già annunciato i recuperi di Bremer, Di Maria e Vlahovic per la gara di domenica contro l’Inter. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve-Inter, tre rientri per Allegri

I primi due si sono già allenati in gruppo alla vigilia della sfida di Champions League con il Psg, il serbo invece, che è alle prese con un vecchio fastidio legato alla pubalgia, aveva lavorato ancora a parte e il test di oggi sarà decisivo per capire se potrà essere utilizzato dal primo minuto o solo a gara in corso. La sensazione è che ne utilizzerà due su tre dal primo minuto.