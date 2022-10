Juve ko, c’è una sola buona notizia

La Juve ha perso perché non è stata squadra in nulla. Nello spirito, nel gioco: in nulla. Stasera potrebbe ritrovarsi a 10 punti dalla vetta, dopo solo 9 giornate. Assurdo, alla luce della rosa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve ko, una sola buona notizia

A rileggere quei nomi sembra impossibile, un vero mistero, che la Juve riesca a giocare così male e a produrre così poco. Vlahovic non ha mai tirato verso la porta. Per questo, anche se Max punta il dito contro i suoi che passavano la palla indietro, noi il dito lo puntiamo sul pilota, anche se ha vinto 6 scudetti. La Juve si mette in viaggio per Haifa, dove non può sbagliare, e poi sarà derby, dove è proibito avere il cuore tiepido. Torna Di Maria. Al momento, è la sola buona notizia.