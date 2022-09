Juve ko col Monza, sui social l’hashtag ‘Allegri out’

La Juventus è in crisi. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, la sconfitta di Parigi in Champions League contro il PSG, il pari contro la Salernitana e il ko col Benfica sempre in Europa, oggi la squadra di Allegri ha perso 1-0 in casa del Monza.

Juve ko, sui social tutti contro Allegri

Proprio l’allenatore toscano è finito al centro delle critiche dei tifosi bianconeri, reo di non essere ancora riuscito a dare un’impronta di gioco alla sua Juve. La conferma arriva anche su Twitter, dove l’hashtag #AllegriOut è andato subito in tendenza.