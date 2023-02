L’annuncio dell’ex allenatore di Vlahovic

Cesare Prandelli, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa, parla di Dusan Vlahovic in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Prandelli su Vlahovic

Prandelli, lei conosce bene Vlahovic e il mondo Juve: si sarebbe aspettato di più dal serbo?

«No, Dusan sta rispettando le aspettative. È fortissimo e ha ancora margini di crescita: deve restare sereno e non strafare. Dopo un infortunio così serve tempo per tornare al top. Comunque contro la Fiorentina ha avuto un’occasione e ha segnato un gol, poi annullato per questione di millimetri. A volte si dimentica che Vlahovic è un 2000».