Juve-Maccabi, una festa ebraica condiziona il match

La classifica dice che Maccabi e Juventus sono sulla stessa barca: ma al di là dei numeri i valori delle due squadre restano molto differenti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve-Maccabi condizionata?

Il tecnico Bakhar, come probabile, non potrà contare su tutti i giocatori a causa dello Yom Kippur, che prevede un giorno di digiuno fino all’imbrunire di oggi. Il rischio è che debba fare a meno di Atzli, attaccante esterno, capocannoniere della squadra con 7 gol in questa stagione, ma anche ai centrocampisti Lavi, Haziza e all’altro attaccante David, però il tecnico lo scoprirà soltanto all’ultimo momento.