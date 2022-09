“Juve? Il momento più difficile degli ultimi anni”, l’avviso

L’ex allenatore del Treviso Giuseppe Pillon parla della Juve e di Max Allegri a Radio Bianconera.

Intervista Pillon Juve

“E’ il momento più difficile degli ultimi anni, Allegri è in difficoltà. E gli allenatori sono sempre misurati in base ai risultati. Le attenuanti ci sono: Di Maria si è visto poco, Pogba mai avuto. Ma la Juve è sempre la Juve e deve fare meglio. Le colpe ricadono comunque sullo staff e sui calciatori. Una piccola critica che faccio a Max, mio ex giocatore, è che cambiando spesso modulo di gioco forse non riesce a trovare l’intesa giusta tra i giocatori”