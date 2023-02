Sulla mancata concessione del rigore alla Juventus nella sfida di stasera contro il Nantes, si è pronunciato anche il giornalista Stefano De Grandis, presente negli studi di TV8. Dichiarazioni riportate da Tuttojuve.

Juve-Nantes, ecco perchè l’arbitro non ha dato rigore

“E’ vero che il contatto è minimo e non danno mai fallo per un contatto di questo genere, avete straragione, l’unica cosa è che l’arbitro può pensare che quel tipo di pressione, pure minima, toglie equilibrio al difensore, quindi il braccio si alza in coincidenza della piccola pressione, che non sarebbe fallo, ma è quello che causa il fallo di mano. Se l’arbitro pensa che il difensore alza il braccio perchè sbilanciato lo può graziare”