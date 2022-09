“Juve peggiore d’Italia, Allegri porta zero”, attacco al mister

Intervenuto nel corso dell’Editoriale di TMW Radio, l’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola critica Massimiliano Allegri, per lui uno degli artefici della partenza flop dei bianconeri.

Attacco ad Allegri

“La Juventus non gioca a calcio, da questo punto di vista è sicuramente la peggiore della Serie A. Le altre, in un modo o in un altro, hanno dimostrato di avere un canovaccio da seguire per perseguire i propri obiettivi. L’allenatore della Juve predica il corto muso, ma anche in quel caso almeno un gol devi farlo. Invece la Juve non costruisce e ad oggi si può dire che l’apporto di Allegri sulla panchina sia pari a zero. In società so per certo che ci sono state discussioni anche animate in merito, credo sia giunto il momento che la società inizi ad apportare anche qualche soluzione”