L’ex proc. FIGC: “Juve penalizzata? Mi aspetto sanzioni”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, Presidente della commissione affari economici della FIGC ed ex procuratore federale, parlando della Juve.

Juve penalizzata?

“La Juventus e i punti di penalizzazione per l’inchiesta Prisma? Da tifoso spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto sul campo (ride ndr). Mi aspetto francamente sanzioni anche pesanti nei confronti della Juventus e delle società che hanno collaborato con i bianconeri a creare questo sistema. In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le condizioni”