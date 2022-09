Juve show, ma c’è un dato da analizzare

La Gazzetta dello Sport analizza il 2-0 della Juventus contro lo Spezia, con Vlahovic capocannoniere del campionato e Milik subito in gol.

Juve, c’è un dato da non sottovalutare

Sembrerebbe la notte perfetta, ma cifre e lustrini ingannano. La Juve ha momenti del bel gioco, è veloce, verticale, aperta, lascia intendere chissà cosa. Poi, come se ce ne fossero due, d’improvviso ripiomba inspiegabilmente in un’apatia pericolosa. Finisce 2-0 con tre tiri in porta: potrebbe sembrare una percentuale positiva, ma sotto sotto cova la tremenda difficoltà ad avvicinarsi all’area e creare pericoli.