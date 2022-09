Il 2-0 è una lode alla staffetta Vlahovic-Milik, il motivo

Non sono una coppia, ma Max Allegri se li gode entrambi. Per ora alternandoli. Il 2-0 allo Spezia, infatti, è una lode alla staffetta Vlahovic-Milik. Apre il serbo con la punizione meraviglia, chiude il polacco con una carezza mancina in girata. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport.

Staffetta Vlahovic-Milik

Il tecnico ha già detto che i due possono giocare insieme. Ma per ora Arek ha sostituito Dusan nel finale. Con i giallorossi il bis non era riuscito, contro lo Spezia sì. Un gol a testa, tre punti in cassaforte. «Vlahovic ha fatto la sua migliore partita sinora — ha detto Allegri —. Milik è più esperto, ha una pulizia di gioco diversa»