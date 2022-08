Juve-Spezia, Allegri lancia i baby 2000 titolari!

Secondo Massimiliano Allegri il mondo non si divide in calciatori giovani e calciatori vecchi, ma in calciatori forti e calciatori che non lo sono affatto. Chi gioca Juve-Spezia? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve-Spezia, le scelte di Allegri

Il tecnico, spesso accusato di essere restio a utilizzare i ragazzi, ha chiarito il suo pensiero alla vigilia della partita con lo Spezia. A giudicare dalle ultime prove di formazione, sarà l’occasione per lanciare Federico Gatti in difesa, Moise Kean accanto a Dusan Vlahovic dal primo minuto e per confermare Fabio Miretti. Se le indicazioni verranno confermate, Allegri dovrebbe schierare tre giocatori nati dopo il 2000 (Vlahovic, Kean e Miretti) più due nati nel 1998.