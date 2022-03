Juve, tre rientri importanti: Allegri sorride

Juve, tre rientri importanti – Archiviata la splendida vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, si pensa già al campionato. La corsa Champions sta entrando nel vivo ed Allegri non presta l’orecchio alle lusinghe del primato distante 7 lunghezze.

Il pensiero è rivolto esclusivamente allo Spezia, ai cambi e soprattutto ai rientri dagli infortuni.

Già, gli infortuni che anche quest’anno sono stati protagonisti: tanta sfortuna per i bianconeri che da diverso tempo devono fare a meno di Federico Chiesa, per lui stagione finita come per Kaio Jorge. Poi si deve fare i conti con le continue ricadute di alcune elementi.

Oggi però ci sono buone notizie come conferma l’edizione di Tuttosport, che si sofferma proprio sugli infortunati. Dal quotidiano si legge:

Recuperi in casa Juve

Salvo variazioni dell’ultimo momento, Paulo Dybala (elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra ) e Federico Bernardeschi (ufficialmente un affaticamento muscolare, ma i tempi di stop sono giunti alla soglia del mese) oggi torneranno a lavorare regolarmente con i compagni in vista del prossimo match.

Anche Daniele Rugani (elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra) è in netto miglioramento e punta quantomeno ad una panchina contro lo Spezia, pronto a subentrare strada facendo. Bonucci, dopo esser partito ieri in panca, sarà di nuovo chiamato alla titolarità.