“Juve Vlahovic dipendente?”, la risposta di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Vlahovic in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli.

Conferenza stampa Allegri Vlahovic

Questa squadra è Vlahovic dipendente?

“Dusan indipendentemente dal gol che ha fatto contro il Torino ha giocato una delle migliori partite tecnicamente. Anche Kean ha giocato bene e sono molto contento di lui perchè sta crescendo, sta meglio fisicamente e si mette a disposizione della squadra.Per ottenere risultati ci vuole disponibilità da parte di tutti. Su questo la vittoria contro il Torino ha dato buoni segnali, ma per dare un seguito alla vittoria nel derby serve vincere contro l’Empoli. Domani non sarà semplice, tra l’altro l’anno scorso ci hanno battuto in casa”