Juve, Yildiz rientra a Torino per operarsi: di cosa si tratta

Operazione chirurgica domani per Kenan Yildiz, talento turco della Vecchia Signora che nelle prossime ore farà rientro a Torino interrompendo le sue vacanze come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il fantasista 19enne, uscito ai quarti di finale con la nazionale turca guidata magistralmente da Vincenzo Montella, dovrà sottoporsi a un intervento necessario ma nulla che faccia preoccupare i tifosi.

Operazione per Yildiz: di cosa si tratta

Si tratta infatti di un passaggio necessario al naso per rimediare a un problema emerso in Germania. Una volta fatto, il talento juventino ripartirà poi per godersi altri giorni di relax e raggiungere il ritiro della Juventus solamente a fine mese. Sarà infatti uno degli ultimi ad arrivare insieme ai brasiliani Danilo, Gleison Bremer e Douglas Luiz dopo la Coppa America. Forse salteranno anche l’intero ritiro in programma in Germania tra il 20 e il 28 luglio.

Per il classe 2005 intanto è pronta una piacevole novità al rientro, ovvero quell’importantissimo rinnovo contrattuale definito ormai da un bel po’. Firmerà un nuovo contratto fino al 2029 con rialzo dell’ingaggio e soprattutto la maglia numero 10 che – salvo sorprese – gli sarà consegnata facendone dunque un simbolo della Juventus in tutto il mondo e ricordando Alessandro Del Piero considerando l’esultanza con la linguaccia. Sarà in tutto questo un punto fermo del nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta.