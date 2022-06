Juventus, Di Maria porterebbe un dato pazzesco in rosa

L’uomo che fino a un anno fa aveva conquistato più trofei nella Juventus è andato via, al suo posto però potrebbe arrivarne un altro che di titoli ne ha vinti ancora di più. Via Giorgio Chiellini, dentro Angel Di Maria.

Di Maria, record di trofei in vista

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Chiellini lascia la Juventus dopo 17 anni e 19 trofei e con il rammarico di non aver vinto niente in Europa, ma quel vuoto di esperienza, personalità e mentalità potrebbe essere colmato da Angel Di Maria, che in queste ore sta riflettendo sul futuro a Ibiza. L’argentino non ha mai vinto 9 scudetti di fila con uno stesso club come Re Giorgio, però tra Benfica, Real Madrid e Psg ha messo insieme 28 coppe, un’enormità.