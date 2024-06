Juventus Museum aperto a luglio: date, orari e chi entra gratis

Juventus Museum aperto nel mese di luglio: arriva l’annuncio ufficiale direttamente con una nota del club partenopeo. “A luglio non ci saranno gare ufficiali in programma per la Juventus, ma sarà ugualmente un mese a forti tinte bianconere”, si legge sul sito ufficiale. E infatti in attesa di tornare a deliziarsi col campo dal 17 agosto con la prima giornata di Serie A ecco che i sostenitori potranno consolarsi con un luogo storico bianconero.

Juventus Museum aperto a luglio: le novità

E c’è di più: ci sarà ogni mercoledì anche un’apertura serale per questo luogo sacro. Il Museum sarà infatti aperto fino alle 22.30. Ma non si tratta dell’unica novità annunciata dalla società piemontese. Piuttosto “nei cinque mercoledì di luglio, infatti, sarà possibile partecipare anche ai Night Stadium Tour – in programma alle ore 19:30, alle ore 20:30 e alle ore 21:30 – con la possibilità di vedere l’Allianz Stadium in tutta la sua bellezza anche in notturna”.

Il riferimento è alle seguenti date: 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 luglio. Come comunica sempre la società juventina, gli Under 14 potranno entrare gratis sia durante il giorno che di sera. Visitare il tempio farà rivivere il passato bianconero in attesa di vedere un futuro sempre più ambizioso con nuovi successi all’orizzonte in Italia e all’estero. Si spera già a partire dal prossimo anno con l’arrivo di Thiago Motta. Il costo per chi paga il biglietto è di 30 euro e comprende anche il tour dello Stadium.