Juventus nel mirino, mancano due cose

Allegri aveva chiesto alla Juventus una partenza lanciata, ma la squadra si è inceppata alla prima trasferta, nonostante l’avversario non fosse irresistibile. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cosa manca alla Juventus

È evidente che questa squadra è ancora imperfetta e qualcosa si può fare per migliorarla, ma altro deve arrivare dal campo, perché il gioco e le idee mancano e forse anche quella determinazione che per Allegri sarà indispensabile per colmare il gap con le favorite. Di sicuro le assenze pesano, ma non possono diventare una scusante.