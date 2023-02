Paredes ha deluso tutti, ecco cosa è successo

Leandro Paredes è all’ennesimo bivio della stagione: c’è il Torino all’orizzonte e l’argentino ha una chance grande così da cogliere per prendersi la Juve, come finora non è mai riuscito a fare. Ne parla il Corriere dello Sport.

Paredes ha deluso tutti

L’obiettivo è chiaro: convincere gli scettici e trasformare i fischi in applausi. Il vero Paredes non si è ancora visto. Errori tecnici e leggerezze impensabili, atteggiamenti non proprio adeguati, stop & go per infortuni e incomprensioni. I tifosi bianconeri l’hanno presto messo nel mirino, prima accusandolo di pensare più al Mondiale che alla Juve e poi, nell’ultimo periodo, passando direttamente ai fischi.