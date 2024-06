Juventus, pronto Chiellini in dirigenza: quando arriverà l’annuncio

Giorgio Chiellini torna alla Juventus: non è ancora ufficiale ma lo sarà a breve. Nel novero di diversi rinforzi in dirigenza previsti in casa bianconero con un primo arrivo ufficiale giunto proprio ieri da Napoli per la Vecchia Signora, emerge il gran ritorno della bandiera bianconera che farà rientro dagli Stati Uniti dove, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la nuova carriera da dirigente che ora è pronto a proseguire a casa sua, alla Continassa.

Chiellini torna alla Juventus: ruolo e quando l’annuncio

Attuale vice direttore sportivo del Los Angeles FC, pronto per lui un vestito speciale in casa Juve: diventerà infatti una sorta di figura interna con l’obiettivo di fare da collante tra il direttore sportivo e il nuovo allenatore ritrovandosi a stretto contatto sia con management che la squadra. Una figura di collegamento tra squadra e dirigenza, potendo portare consigli e leadership al gruppo considerando il suo passato in campo ma anche freschezza nei piani dirigenziali data la sua giovane età e le idee innovative.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è tutto pronto con l’annuncio atteso per luglio: esattamente da metà mese ogni giorno può essere buono per la comunicazione ufficiale. Il gemello Claudio, invece, dovrebbe restare il direttore sportivo della Juve Next Gen. La Juventus continua dunque a strutturarsi in tutto e per tutto, dai piani altissimi fino a quello giovanili per guardare con saggezza anche al domani.