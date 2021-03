Juventus Stadium, tutto quello che c’è da sapere sullo stadio della Juventus. Lo Juventus Stadium, noto anche come Allianz Stadium, è un impianto sportivo di Torino dove gioca le sue partite di calcio la Juventus.

Juventus Stadium, quanto è costato

E’ stato inaugurato nel 2011 e si trova nei quartieri Vallette e Lucente, non molto distante dall’area cosiddetta della Continassa. Il suo costo di realizzazione è stato di 155000000€, le dimensioni del terreno sono di 105×68 metri.

Juventus Stadium inaugurazione

La sua inaugurazione è avvenuta l’8 settembre 2011, in concomitanza con i festeggiamenti per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia. La cerimonia d’inaugurazione, presentata da Linus e con Cristina Chiabotto quale madrina, ha ripercorso l’intera storia della Juventus, e ha visto protagonisti alcuni dei più famosi calciatori legati alla squadra.

juventus stadium

Lo stadio è stato poi ufficialmente inaugurato dal presidente della squadra, Andrea Agnelli, e dal sindaco di Torino, Piero Fassino. Giampiero Boniperti e Alessandro Del Piero, uniti al centro del campo, hanno suggellato l’evento, al fianco della storica panchina sulla quale, nel 1897, alcuni studenti liceali fondarono il club bianconero.

inaugurazione-juventus-stadium

Juventus Stadium capienza, il dato ufficiale

Ma la capienza Juventus Stadium a quanto ammonta? Ebbene il dato ufficiale per lo Juventus Stadium e la sua capienza è di 41507 posti a sedere. Tutti quanti al coperto grazie alla copertura ideata dal progettista Massimo Majowiecki.



Juventus Stadium come arrivare e distanza dal centro di Torino

Come arrivare Juventus Stadium? L’indirizzo preciso in cui si trova l’impianto sportivo torinese è Corso Gaetano Scirea 50, Torino.



Per raggiungere lo Juventus Stadium in auto da Milano, bisogna percorrere l’autostrada A4 in direzione Torino fino alla fine, alla rotatoria di fine autostrada proseguire su corso Vercelli fino a Piazza Rebaudengo.

Dalla piazza girare a destra in Corso Grosseto da percorrere sino a che non ci si trova in Strada Altessano. Da qui in poi seguire le indicazioni.

Come arrivare allo Juventus Stadium coi mezzi? Utilizziamo la Metro fino alla fermata Bernini, poi usiamo la navetta tramviaria B9, per 5 fermate fino al Terminal Gtt Stadio. Si tratta di una linea speciale attiva solo in occasione delle partite, a partire da due ore prima dell’inizio.

juventus stadium



Juventus accrediti, come funziona

In base alle vigenti procedure, per l’accesso allo stadio, le tessere AIA, CONI e FIGC non rappresentano da sole un valido titolo per accedere allo stadio e non danno pertanto diritto all’ingresso se non viene preventivamente richiesto l’accredito. La società Juventus ha istituito un servizio di accreditamento online riservato ai tesserati AIA, CONI e FIGC, che permette ai tesserati di prenotare l’accredito gratuito allo stadio in occasione delle partite casalinghe da disputarsi all’Allianz Stadium nel Campionato Italiano e in Coppa Italia.

Una volta registrati sul sito ufficiale della Juve nell’apposita sezione, sarà possibile richiedere l’accredito gratuito nei seguenti orari:

Dalle ore 9:00 di lunedì alle ore 18:00 di mercoledì (salvo esaurimento disponibilità prima del termine) della settimana della partita per le partite disputate nei giorni di venerdì/sabato/domenica;

Dalle ore 9:00 di mercoledì alle ore 18:00 di venerdì (salvo esaurimento disponibilità prima del termine) della settimana precedente la data della partita per le partite disputate nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì.



Come fare tessera del tifoso Juve

Tessera del tifoso Juve, il club bianconero l’ha brandizzata con un suo nome: si tratta della Juventus Card. A cosa serve tessera del tifoso? Quest’ultima offre a tutti i tifosi che la sottoscriveranno la possibilità di entrare all’Allianz Stadium, e in tutti gli stadi d’Italia, anche in caso di limitazioni previste dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

L’acquisto si effettua tramite il sito ufficiale della Juventus nella sezione Membership. Durante l’acquisto, dovrai caricare un valido documento

All’interno dello Juventus Stadium c’è anche il museo della Juventus. Ma quali sono Museo Juventus orari?

Una splendida occasione per rivivere le gesta dei campioni della Juve. Si tratta dello Juventus Stadium Museum. Lo Juventus Museum non ha barriere architettoniche ed è completamente visitabile da disabili, non deambulanti e persone con difficoltà motorie permanenti o temporanee.

Chiusura settimanale: Martedì (se non Matchday)

Martedì (se non Matchday) Biglietteria Museum: Aperta fino a un’ora prima della chiusura del museo

Aperta fino a un’ora prima della chiusura del museo Giorno di gara: ApertoChiuso il 25 Dicembre

Questi gli orari precisi del Museo Juventus: