Rientra Szczesny? L’annuncio di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Si parla di infortunati e di Wojciech Szczesny.

Allegri su Szczesny

“Per quanto riguarda Szczesny, è a disposizione e potrebbe rientrare. Per quanto riguarda gli altri infortunati: Kaio Jorge credo abbia avuto un problema serio al tendine rotuleo. Chiesa sta sulla via del recupero ma momentaneamente non sappiamo quando sarà a disposizione con la squadra, speriamo il prima possibile. Pogba lo stesso. Akè frattura del malleolo e non sarà a disposizione. I due che verranno recuperati Di Maria e Bonucci spero siano a disposizione per la partita di Firenze”