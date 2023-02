Chi ha scalato prepotentemente le gerarchie diventando in fretta inamovibile per Allegri in maglia Juventus è Kostic sulla fascia sinistra. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kostic fondamentale per Allegri? Un dato lo conferma

L’esterno serbo è il più impiegato da Allegri in stagione, insieme a Danilo: 27 presenze, per 1.954 minuti complessivi in campo, impreziosite da un gol e ben 7 assist. Filip è ora un punto fermo dello scacchiere bianconero e potrà diventare ancora più prezioso quando Allegri varerà il tridente.