Kostic vuole esplodere con la Juve, un numero lo conferma

Filip Kostic non è ancora esploso completamente nel nostro campionato e non certo per colpe proprie. Arrivato a Torino alla vigilia del campionato, Allegri ha subito puntato con decisione su di lui e Filip ha dovuto imparare ed ambientarsi giocando. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kostic vuole fare bene

Finora si sono visti soltanto bagliori del giocatore decisivo e capace di fare la differenza ammirato all’Eintracht. Filip è uno dei re degli assist a livello continentale: negli ultimi quattro anni, 2018-22, trascorsi a Francoforte, il serbo ha offerto 44 assist, come Alexander Arnold e Jadon Sancho. Meglio hanno fatto soltanto Messi con 57 e Müller con 66. Numeri che rendono bene l’idea delle sue capacità. Ora è arrivato il momento della svolta.