La Juve ha perso i suoi tifosi, -27% di abbonati

C’era una volta lo Stadium bolgia. La casa bianconera perde punti e tifosi, la Signora deve riconquistare il suo 12° uomo come racconta il Corriere di Torino.

La Juve ha perso i suoi tfosi

C’era una volta l’effetto-Stdium, con enormi benefici per la Juve in termini di incasso e punti. C’era una volta la bolgia infernale. Il fortino è sempre meno caldo e inespugnabile. E i sold out sono sempre più un miraggio. Si è rotto qualcosa, soprattutto negli ultimi tempi bui per i bianconeri. Pesa, in questo senso, anche il 27% in meno di abbonati rispetto alla scorsa stagione.