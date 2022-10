La Juve ha ritrovato la sua difesa, un dato lo conferma

5 gol subiti in 8 turni di campionato. Come la Lazio e peggio solo dell’Atalanta (3) in Serie A. La Juve ha ritrovato una certa solidità in difesa, come racconta la Gazzetta dello Sport.

La Juve ritrova la difesa

Contro il Bologna è tornato tra i pali Szczesny, resta la prima scelta e una sicurezza. La partenza di De Ligt è stata assorbita dall’inserimento di Bremer. Domenica sera è stato impiegato da centrale di destra, una mossa che ha contribuito ad annullare del tutto Marko Arnautovic. Danilo è una garanzia da tempo, con il Bologna è parso in crescita anche Alex Sandro. Non subire gol dona fiducia alla difesa e ad Allegri.