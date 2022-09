“La Juve ha sbagliato tutto negli ultimi 5-6 anni!”, frasi choc

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, che attacca la Juventus e gli ultimi anni di gestione bianconera.

Attacco alla Juve

“Agli Europei abbiamo vinto meritatamente, siamo stati competitivi, ma abbiamo fatto un passo indietro. Lo stesso fatto di aver cambiato modulo è evidente sinonimo di insicurezza, faccio fatica a risalire ad una Nazionale impostata in questo modo. È tutto figlio della struttura del calcio italiano: ancora oggi definiamo oggi giovani i calciatori di 22-23 anni, siamo indietro. Un giocatore della Primavera da noi ha 18 anni, in Danimarca, Olanda, Belgio, il limite è 16 anni. Allegri? Si boccia da solo. Squadra voluta da lui, messa in piedi in un certo modo che non gira. Al di là dell’allenatore, il problema della Juventus è che hanno sbagliato tutto negli ultimi 5-6 anni”