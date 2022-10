La Juve ha trovato un nuovo Vlahovic, il motivo

All’Olimpico Grande Torino la Juventus Vlahovic potrebbe averlo trovato. Potrebbe aver trovato un Vlahovic nuovo, quale ancora non si era visto, uscito come una farfalla dal bozzolo del primo momento difficile della sua carriera. Ne parla Tuttosport.

La Juve ha trovato un nuovo Vlahovic

Nel derby, quando la pressione ha raggiunto il massimo dopo il tracollo di Haifa, si è visto un Dusan combattivo come sempre, ma tranquillo come mai. Controllato dopo un’occasione in cui avrebbe potuto fare qualcosa in più, nel primo tempo, e soprattutto dopo una sbagliata malamente, nel secondo. La pressione tenuta sotto controllo senza mai perdere lucidità, come fanno i campioni.