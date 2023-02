La Juve può vincere un trofeo in tre partite, ecco quale

Obiettivo Coppa Italia per la Juve? Sì. Tutto in tre partite, sacrificando, se serve, anche il resto. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.

La Juve può vincere un trofeo in tre partite

C’è l’Inter nella doppia semifinale, poi una tra Fiorentina e Cremonese in finale: alla portata della miglior Juve. Il campionato è compromesso a prescindere dalla fuga del Napoli. Visto che la Juve rischia almeno un anno fuori dalle coppe, è fondamentale qualificarsi già in questa stagione disgraziata per scontare subito la pena.